Dans un contexte de difficultés économiques, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a annoncé une mesure forte. Lors de la prestation de serment de nouveaux ministres, il a profité pour interdire formellement l’utilisation de la classe affaires pour tous les déplacements officiels des membres du gouvernement.

Les ministres du Ghana interdits de voyager en première classe

Cette décision, prise le 7 février dernier, vise à réduire les dépenses publiques et à donner l’exemple à l’ensemble de la population. Le président John Dramani Mahama a souligné que le Ghana traverse une période difficile et que les dirigeants doivent faire preuve de plus de sobriété.

L’interdiction des voyages en première classe pour les ministres est une mesure symbolique forte qui témoigne de la volonté du gouvernement de lutter contre le gaspillage et de privilégier l’intérêt général. Cette décision s’inscrit dans un contexte de ressentiment croissant de la population envers les élites politiques, accusées de privilèges excessifs.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a annoncé que les ministres devront désormais obtenir une autorisation préalable du chef d’État-major avant tout déplacement officiel. Une mesure qui vise à mieux contrôler les dépenses liées aux voyages et à éviter les déplacements jugés inutiles.

A travers ces nouvelles décisions, le gouvernement du Ghana montre sa volonté à redresser la situation économique du pays et à lutter contre la corruption. Aussi, l’ensemble de la population est appelé à faire preuve de solidarité et à participer à l’effort collectif.