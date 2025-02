Icône de la musique sénégalo-américaine, Akon récemment a partagé ses réflexions sur les plus grandes stars de la musique nigériane, Burna Boy, Wizkid et Davido, lors d’une interview avec ChartsAfrica.

Burna Boy, Wizkid et Davido : Akon dévoile son classement des superstars nigérianes

Akon a exprimé son admiration pour les artistes Afrobeats, désignant Burna Boy comme une « bête » sur la scène musicale mondiale. Il a salué son mélange unique de sons nigérians et ghanéens, qui lui permet de se démarquer de ses pairs. Akon a également reconnu son influence sur la carrière de Burna Boy, attribuant à son ancien directeur international chez Konvict Music un rôle clé dans l’évolution de l’artiste.

L’artiste a ensuite décrit Wizkid comme une superstar capable de sortir un tube par an, tout en restant constamment pertinent dans l’industrie musicale. Concernant Davido, Akon a salué son travail acharné et son dévouement, tout en soulignant que la richesse de sa famille lui avait facilité ses débuts. Il a ajouté que Davido avait initialement cherché à imiter le succès de Wizkid avant de s’imposer avec son propre style. Malgré tout, il a reconnu que Davido continue à produire des hits et des clips de qualité, ce qui lui a permis d’obtenir une reconnaissance internationale.

Akon a également affirmé que Davido possède le plus grand nombre de chansons parmi ses pairs, bien qu’il ait précisé que la quantité ne rime pas toujours avec qualité. Enfin, l’icône de la musique a félicité M. Eazi, mettant en avant son sens des affaires et sa capacité à réussir à la fois dans la musique et dans l’entrepreneuriat.

Les propos d’Akon sur Burna Boy, Wizkid et Davido ont suscité un vif intérêt auprès des fans, apportant une nouvelle perspective sur la hiérarchie de l’Afrobeats.