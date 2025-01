La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a dévoilé la liste provisoire des candidats aux élections sénatoriales prévues pour février 2025 au Togo. Avec 92 candidats en lice pour 41 sièges, cette élection s’annonce cruciale pour l’établissement du nouveau Sénat togolais. Les candidats, issus de diverses régions et partis politiques, se préparent à une compétition serrée.

Une diversité de candidats à travers le Togo

La CENI a publié la liste des 92 candidats en compétition pour les élections sénatoriales prévues le 15 février 2025. Ces élections marquent un tournant pour le Togo, avec 41 sièges à pourvoir. Les candidats représentent une diversité régionale significative.

La répartition régionale montre une présence équilibrée : la région des Savanes compte 9 candidats, tout comme Kara. La région Centrale a 10 candidats, tandis que les Plateaux en ont 23. La région Maritime se distingue avec 41 candidats, reflétant une participation plus élevée.

Les principaux partis politiques sont bien représentés. Le parti Union pour la République (UNIR) domine avec 40 candidats. Les autres formations politiques, telles que MCD, UFC, MPDD, CPP, BATIR, et d’autres, se partagent les 52 places restantes.

Des candidats indépendants et de petits partis, comme Enfin le Sourire, Dame Nature, La Cloche, et Les Écologistes, sont également en lice. La compétition s’annonce donc variée et représentative de l’ensemble du paysage politique togolais.

Vers une étape décisive pour le Sénat togolais

La mise en place du Sénat, longtemps reportée, est enfin en marche avec ces élections. La CENI a déclaré : « La publication de cette liste provisoire est une étape clé dans l’organisation de ces élections ». Les regards sont tournés vers la Cour Constitutionnelle, qui examinera les éventuels recours et validera les candidatures définitives.

Les partis politiques et les candidats indépendants s’activent pour séduire les électeurs avant le 15 février 2025. La CENI insiste sur l’importance de la participation citoyenne et le bon déroulement des élections. La configuration du Sénat, une institution essentielle pour le pays, sera déterminée par le résultat de ces élections.

Enfin, la CENI conclut : « Ces élections représentent une opportunité pour renforcer la démocratie et assurer une représentation équitable des régions ». La communauté nationale et internationale suit de près cet événement crucial dans l’histoire politique du Togo.