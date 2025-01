La chanteuse et rappeuse britanno-nigériane Oluwafisayo Isa, alias Darkoo a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour révéler que le clip de sa dernière chanson, « Focus on Me (All the Sexy Girls in the Club) », avait été retiré pendant six jours en raison de demandes jugées absurdes formulées par Peter Okoye du groupe P-Square.

Darkoo accuse Peter Okoye de P-Square : « Il a bloqué mon succès »

La chanson « Focus on Me » échantillonne le tube de 2009 de P-Square, « Gimme Dat », pour lequel Darkoo affirme avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires avant la sortie du titre. Toutefois, bien que la rappeuse ait pris soin de garantir que P-Square reçoive environ 50 % des royalties générées par ce single, elle a déclaré avoir eu une altercation avec Peter Okoye (alias M. P), qui aurait exigé de figurer dans la chanson malgré les accords initiaux.

Selon Darkoo, Peter Okoye aurait proposé d’écrire son propre couplet et demandé à y participer, tout en exigeant que cela reste secret vis-à-vis de ses frères, Paul et Jude Okoye, pour éviter des tensions. Darkoo a précisé que Paul et Jude Okoye s’étaient montrés courtois et n’avaient posé aucune exigence supplémentaire lorsqu’elle les avait contactés pour obtenir les droits d’échantillonnage de « Gimme Dat ».

Bien que Darkoo ait promis de faire participer Peter Okoye au remix de la chanson, ce dernier aurait été insatisfait et aurait fait retirer le clip de YouTube, accusant Darkoo de lui manquer de respect. « C’est déchirant parce que j’ai grandi en l’admirant, et voir quelqu’un que j’admirais autrefois essayer activement de me nuire et de bloquer mon succès est incroyablement douloureux », a-t-elle écrit sur X (anciennement Twitter).