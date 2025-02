Aux États-Unis, le président Donald Trump a pris une décision qui risque de faire couler beaucoup d’encre. Il a ordonné aux prestataires de services juridiques qui aident les enfants migrants non accompagnés de cesser leurs activités. Cette mesure a été vivement critiquée par les groupes de défense des droits humains, qui dénoncent une atteinte aux droits de ces enfants vulnérables.

Enfants migrants non accompagnés : les États-Unis leur coupent l’accès à l’aide juridique

Un mémo obtenu par CNN révèle que le ministère de l’Intérieur a émis cette directive mardi à l’Acacia Center for Justice, une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance juridique à près de 26 000 enfants migrants placés sous la garde de l’Office of Refugee Resettlement (ORR) ou libérés de cette garde.

Cette décision de l’actuel président des États-Unis, a été condamnée par Shaina Aber, la directrice exécutive de l’Acacia Center for Justice. Cette dernière a mis Donald Trump en garde contre les conséquences néfastes de cette suspension pour les enfants vulnérables. « La décision de l’administration de suspendre ce programme porte atteinte aux droits de la défense, a un impact disproportionné sur les enfants vulnérables et fait courir à ceux qui ont déjà subi de graves traumatismes le risque de subir d’autres préjudices ou d’être exploités », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

De plus, Roxana Avila-Cimpeanu, directrice adjointe du Projet Florence, qui fournit des services juridiques gratuits, des services sociaux et des services de défense aux immigrés, a exprimé des préoccupations similaires. Elle a mis un accent sur les défis auxquels les enfants non accompagnés seront confrontés devant le tribunal de l’immigration sans représentation juridique. « Sans les services fournis par le Projet Florence dans le cadre du programme pour les enfants non accompagnés, les enfants, quel que soit leur âge, devront se présenter seuls devant le tribunal de l’immigration. Il s’agit d’une attaque sans précédent contre les enfants immigrés », a-t-elle dénoncé.

Une politique migratoire restrictive

Cette décision s’inscrit dans un contexte de durcissement de la politique migratoire des États-Unis. Le gouvernement actuel a fait de la lutte contre l’immigration illégale une de ses priorités. La suppression de l’aide juridique pour les enfants migrants est une mesure qui risque de fragiliser davantage ces enfants déjà vulnérables.

Depuis son élection en tant que 47e président des États-Unis en novembre dernier, Donald Trump a pris plusieurs décisions dans le cadre de l’immigration clandestine. D’ailleurs, il a notifié que de nombreux immigrants notamment les africains seront renvoyés dans leur pays respectif.

L’actuel dirigeant des États-Unis a aussi décidé de retirer le pays de l’organisation de mondiale de la Santé (OMS), de l’accord de Paris sur le climat et autres.