L’Éthiopie suit la tendance du numérique, notamment dans le secteur de la santé. Le pays entend ainsi accélérer la transformation numérique dans ce domaine, en particulier pour les paiements des employés et ceux des patients.

L’Éthiopie, un nouvel élan vers le numérique

Dans une perspective de développement économique et durable, l’Éthiopie souhaite accélérer sa transformation numérique. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le développement socioéconomique du pays, qui s’inscrit dans la feuille de route du gouvernement intitulée « Digital Ethiopia 2025 ». Cette stratégie vise à exploiter les opportunités du numérique dans tous les secteurs afin de propulser l’économie vers un modèle fondé sur la connaissance et l’innovation.

Dans ce cadre, le gouvernement éthiopien a décidé de numériser les paiements dans le secteur de la santé. L’objectif est de renforcer l’inclusion financière, de simplifier les paiements médicaux et d’améliorer la qualité des services de santé à l’échelle nationale.

Pour atteindre cet objectif, le ministère fédéral de la Santé a signé un accord de partenariat avec plusieurs fournisseurs de services financiers, notamment M-Pesa, la solution de paiement mobile de l’opérateur télécom privé Safaricom. Ces opérateurs GSM contribueront financièrement au développement du numérique, à hauteur de 1 300 milliards de birrs éthiopiens (environ 10,1 milliards USD) d’ici 2028, afin de soutenir la croissance du PIB national.

Par ailleurs, selon Safaricom Ethiopia, ce partenariat consistera à intégrer des solutions de paiement numérique dans les établissements de santé. Cela permettra d’instaurer des transactions médicales sans numéraire, d’automatiser les paiements d’assurance et d’assurer une distribution rapide des salaires aux agents de santé communautaires. Une phase pilote sera déployée dans certains établissements de santé sélectionnés avant une généralisation du programme.

Les atouts économiques de la numérisation du secteur de la santé

D’après le rapport « Digital Economy Ethiopia Report: Opportunities, policy reforms and the role of mobile » publié par la GSMA, la numérisation du secteur de la santé pourrait générer 4,4 milliards de birrs de valeur ajoutée, soit 5,5 % du PIB du sous-secteur d’ici 2028.

Par exemple, l’adoption d’une assurance santé numérique pourrait permettre à 20 % de personnes supplémentaires de bénéficier d’une couverture médicale, portant ainsi le taux d’assurance à près de 75 % de la population éthiopienne.

Enfin, selon le ministre de la Santé, une formation en éducation financière sera dispensée aux professionnels de la santé ainsi qu’aux bénéficiaires du programme. Cette étape est jugée essentielle pour assurer le développement durable du projet.