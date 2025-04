Le FC Barcelone revit après plusieurs années de disette. Sous la houlette du technicien allemand Hans-Dieter Flick, le club catalan a battu un record datant de 2016. Ce dernier était détenu par l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

Le FC Barcelone invincible en 2025

Le FC Barcelone s’est offert un festival offensif ce mercredi 9 avril 2025. Les protégés de Hansi Flick ont malmené le Borussia Dortmund en s’imposant sur un score sans appel de 4-0. C’était à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. À cet effet, les Blaugranas ont prolongé leur série d’invincibilité en 2025.

Avec ce succès, le FC Barcelone a enchaîné 23 matchs (19 victoires et 4 nuls) sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues, depuis le début de l’année 2025. Une performance qui place Hansi Flick et ses hommes au-dessus de la génération de 2016, composée du trio infernal Messi, Suárez et Neymar (MSN). Dirigée par Luis Enrique, cette équipe avait réalisé 22 matchs sans défaite (19 victoires, 3 nuls).

Le FC Barcelone en route pour un quadruplé historique

Ayant remporté la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone de Hansi Flick est en lice pour décrocher trois autres trophées majeurs. Il s’agit de : la Coupe du Roi, dont le club catalan a déjà atteint la finale ; la Liga, où Raphinha et ses coéquipiers sont actuellement leaders. Enfin, la Ligue des Champions, dernier trophée que le rival du Real Madrid pourrait encore s’offrir cette saison.