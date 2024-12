Le groupe camerounais Fokou Fobert fait face à une grave crise au Gabon. Suite à une descente inopinée des services de contrôle, plusieurs de ses établissements ont été fermés et une quinzaine de responsables arrêtés, accusés de vendre des produits alimentaires avariés.

Scandale sanitaire au Gabon : Fokou Fobert dans la tourmente

C’est la police sanitaire gabonaise, l’Agasa, qui a porté le premier coup en découvrant dans les entrepôts et magasins de Fokou Fobert de nombreux produits dont les dates de péremption étaient largement dépassées. Plus grave, les enquêteurs ont découvert sur les lieux, un système de reconditionnement de produits avariés, permettant ainsi de leur donner une apparence de fraîcheur et de les remettre en vente.

« Nous avons constaté, non seulement la présence de produits avariés exposés à la vente, mais aussi la falsification des étiquettes et emballages portant des dates de péremption des denrées alimentaires », a fait savoir Quévin Mozogo Eya, procureur de la République adjoint d’Oyem.

Les autorités ont procédé à l’arrestations de plusieurs responsables de cette entreprise. Parmi ces dernières, figurent des membres de la famille Fokou, dont Fongang Loïck, le fils du propriétaire du groupe, Nangip Jean Claude directeur délégué de Foberd Gabon, Tambo Nadège, Gérante de Foberd, ainsi que d’autres cadres dirigeants. Tous sont accusés de « mise en danger de la vie d’autrui » et de « falsification de produits alimentaires ».

Cette affaire a suscité une vive émotion au Gabon, où les consommateurs sont désormais inquiets pour leur santé. Les autorités ont assuré que l’enquête se poursuivait et que tous les responsables seraient traduits en justice.