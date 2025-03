Le Gabon franchit une étape décisive dans sa transformation numérique. Avec l’arrivée du câble sous-marin Medusa Africa prévue pour 2028, le pays s’apprête à connaître une révolution de sa connectivité. Cette infrastructure, qui reliera Port-Gentil au réseau mondial, promet d’améliorer significativement l’accès à Internet et de stimuler l’économie numérique.

Une connexion renforcée au Gabon

L’accord signé entre Medusa Africa et ACE Gabon, filiale de SPIN, marque le début d’une collaboration de 25 ans. ACE Gabon s’engage à fournir des ressources, des fonds et un soutien opérationnel pour assurer le bon fonctionnement du câble. Cette initiative ambitieuse vise à répondre à la demande croissante de services numériques à Libreville. Le ministère de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information souligne que Medusa offrira « une connectivité améliorée, une plus grande redondance et une capacité de données accrue ».

Actuellement, Libreville est desservi par plusieurs câbles, dont 2Africa, ACE, Maroc Telecom West Africa et SAT-3/WASC. Cependant, l’arrivée de Medusa Africa va considérablement augmenter la capacité du pays. Cyriaque Kouma, le directeur général d’ACE Gabon, annonce que cette capacité passera de 20 à 400 téraoctets. Une augmentation qui promet de transformer l’expérience Internet des Gabonais.

Un avenir numérique prometteur

Le gouvernement voit en Medusa Africa un outil essentiel pour moderniser les infrastructures numériques du pays. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de doter de Libreville d’infrastructures numériques modernes et performantes pour accompagner la transformation numérique du pays. « Cette infrastructure très performante permettra d’améliorer l’accès à Internet, de renforcer l’inclusion numérique et d’accélérer le développement de l’économie numérique » a déclaré le ministère de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information dans un communiqué publié sur sa page Facebook le vendredi 21 mars. L’arrivée de ce câble sous-marin devrait non seulement améliorer la connectivité, mais aussi stimuler l’innovation et la création d’emplois dans le secteur numérique.