Le jeudi 26 décembre, le Ministre Conseiller à la Culture, Ayibatin Jonas Hantan, et le Maire d’Abomey, Kossi Antoine Louis Djédou, ont rejoint le Roi pour une soirée marquante au cœur des festivités. Les cérémonies traditionnelles de « Ganmèvo » ont été organisées au palais Singbodji à Abomey sous l’égide de Sa Majesté Dada Dèwènondé Gbêhanzin, Roi du Danxomè. Cet événement, dédié aux libations et hommages aux ancêtres et anciens rois de la dynastie Houégbadja, a lieu cette année du 22 au 30 décembre 2024.

Cérémonies de Ganmèvo : une présence marquante du Ministre Conseiller Ayibatin Jonas Hantan

Ayibatin Jonas Hantan a honoré les ancêtres avec sa présence aux cérémonie de Ganmèvo. Pendant neuf jours, des rituels incluant des libations, des chants, des danses et des offrandes se succèdent dans une ambiance solennelle et festive. Ces cérémonies mobilisent les différentes lignées royales et les dignitaires de la cour, tels que les Assiatas, les Nayé Kpodjito, les Dah et Nan, ainsi que les prêtres vodoun, chacun jouant un rôle bien défini.

Le premier jour des cérémonies, vêtu de blanc et debout sur une butte à l’entrée du palais, le roi proclame son autorité sur la dynastie Houégbadja et présente le programme des rituels. Ces derniers débutent avec le « Houn-dida » et se poursuivent avec des étapes importantes comme le « Gbé do agni », le « Ganmèvo », le « Wô-hon » et le « Houn-gnigni », chacune marquée par des hommages et des sacrifices aux ancêtres.

La participation active du Ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux arts et aux Sports, Ayibatin Jonas Hantan, témoigne de son attachement à la culture et son engagement à œuvrer pour sa valorisation.

La cérémonie de Ganmèvo : un hommage aux rois défunts

Le terme « Ganmèvo » signifie « rencontre ou communion avec les ancêtres dans l’au-delà ». Ce rituel symbolise la transition des rois défunts dans le monde spirituel et renforce le lien entre les vivants, les morts et les forces invisibles. Il s’agit d’une des cérémonies les plus importantes de la culture fon, où traditions ancestrales et valeurs spirituelles s’entrelacent.

Jeudi soir, après le rituel matinal du « Gbé do agni », les princes, princesses et dignitaires se sont réunis au palais central pour assister au « Ganmèvo ». Cette cérémonie phare a vu la participation du Ministre Conseiller Ayibatin Jonas Hantan et du Maire d’Abomey, Antoine Djédou, venus en délégation pour honorer les ancêtres.

Le Ganmèvo est bien plus qu’une simple cérémonie. Il incarne une tradition vivante qui renforce l’identité culturelle du Bénin et perpétue l’héritage de la cour royale d’Abomey. Chaque année, ces rituels rassemblent les familles principales et les communautés locales dans un esprit de mémoire, de solidarité et de transmission des valeurs.