Du jeudi 9 au samedi 11 janvier, le Bénin a célébré les religions endogènes à travers les Vodun Days 2025, une fête réinventée et modernisée pour capter l’attention du monde. Pendant ces trois jours, le pays est devenu une destination incontournable, mettant en lumière l’art, la culture et la spiritualité du Vodun.

« Le résultat a été à la hauteur des attentes. En tout cas, pour ma part, j’ai été comblée », confie Eva, une touriste fidèle à la fête du Vodun. Son avis est partagé par plusieurs autres touristes et participants. Toutefois, certains ont évoqué un problème de mobilité à l’intérieur de la ville. Ils invitent les organisateurs à trouver des solutions adéquates pour l’édition prochaine.

Après une première édition remaniée en 2024, les organisateurs ont redoublé d’efforts pour faire de l’édition 2025 un événement mémorable. Le programme, riche et diversifié, a proposé des animations, des concerts, et le très attendu rituel de consultation annuelle du Fâ, le Tofâ.

L’animation des places emblématiques

Les festivités ont débuté par des démonstrations culturelles sur les principales places de Ouidah, animées par des masques et des adeptes de diverses divinités.

À Fort Français, le masque Zangbeto a captivé les foules avec ses danses spectaculaires, tandis que la Place Maro vibrait sous la présence majestueuse du célèbre masque Egungun. Au Temple des Pythons, les adeptes de Thron, Nana Yosi et Kooro ont offert des danses rituelles fascinantes, et dans la Forêt sacrée de Kpassè ainsi qu’au Temple Mami, les divinités Sakpata, Mami, Dan et bien d’autres ont émerveillé les visiteurs avec des démonstrations mystiques. Ces prestations impressionnantes ont été précédées de cérémonies de sacrifices, réservées aux adeptes et chefs Vodun, visant à invoquer la bienveillance des esprits.

Le Zangbeto (gardien de nuit) en démonstration

Des adeptes en transe au couvent Zoungbodji. Source : @Présidence du Bénin

Le village Vodun Days 2025 : animations DJ et concerts sur la plage

Après les spectacles en ville, les participants se sont rassemblés au village des Vodun Days 2025, installé sur la plage. Au programme : animations de DJ et concerts rassemblant des artistes locaux et internationaux. L’ambiance festive a su séduire touristes et résidents et confirme l’attrait mondial de cet événement.

Tofâ 2025 : la consultation annuelle du Fâ

Le vendredi soir, le rituel divinatoire du Tofâ, moment phare du festival des Vodun days 2025, a mobilisé prêtres Fâ, dignitaires et fidèles. Cette cérémonie qui vise à fournir des orientations pour le bon fonctionnement du pays au cours de l’année, s’est déroulée en présence du président Patrice Talon.

Selon le porte-parole du collège des prêtres, le signe révélé pour 2025 est « Kpoli Fu Yeku« , symbole de protection, d’invincibilité et de prospérité. Ce signe, interprété par Coffi AZA en fon et le Professeur Mahugnon Kakpo en français, incarne la figure d’un intrépide veillant sur la maison commune, insensible aux menaces. Il a également été révélé que le Bénin surmontera un danger qui pourrait affecter d’autres nations cette année.

Le signe révélé par le Fâ pour la nouvelle année

Le Fâ a recommandé de rendre hommage à des Vodun spécifiques : Minon Nan, Dan, les morts et les jumeaux. Les orientations issues de cette consultation couvrent des domaines variés : économie, climat, sécurité, santé et cohésion sociale.

L’Arène de Ouidah : un nouvel écrin pour la culture

Les Vodun days 2025 ont également été marqués par l’inauguration officielle de l’Arène de Ouidah par le Président Patrice Talon. Cette infrastructure, véritable chef-d’œuvre architectural, associe modernité et traditions. Elle a été conçue pour accueillir des spectacles, cérémonies, festivals et expositions, renforçant ainsi le statut de Ouidah comme capitale du tourisme culturel au Bénin.

L’inauguration, ponctuée de chants, danses et tambours sacrés, a offert un spectacle grandiose. Cet espace polyvalent, doté de technologies modernes, favorise la promotion du patrimoine immatériel et contribue au rayonnement du Bénin sur la scène internationale.

Vue intérieure de l’Arène de Ouidah. Source : @Présidence du Bénin

Avec ces Vodun days 2025, Ouidah, ville historique et spirituelle, a une fois de plus démontré son rôle central dans la valorisation de la culture béninoise. Cet événement renforce le positionnement du Bénin comme une destination culturelle de choix, prête à séduire le monde entier par son dynamisme, son authenticité et sa richesse patrimoniale.