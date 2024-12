Le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un message de félicitations à John Dramani Mahama, élu président du Ghana à l’issue de l’élection présidentielle tenue ce dimanche 8 décembre 2024.

Ghana : le message d’Alassane Ouattara à John Dramani Mahama

Dans une déclaration officielle, le chef de l’État ivoirien a exprimé sa satisfaction et ses encouragements à l’endroit de son homologue ghanéen : « J’adresse mes chaleureuses félicitations et mes vœux de succès au Président élu du Ghana, John Dramani Mahama. » Ce message marque l’engagement de la Côte d’Ivoire à renforcer les liens historiques qui unissent les deux pays voisins.

Alassane Ouattara a également saisi cette occasion pour réaffirmer sa volonté de « poursuivre avec lui (John Dramani Mahama) les excellentes relations d’amitié et de fraternité ainsi que le partenariat stratégique entre la Côte d’Ivoire et le Ghana ». Cette déclaration souligne l’importance de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires et environnementaux, qui jouent un rôle clé dans le développement de la sous-région.

La victoire de John Dramani Mahama ouvre une nouvelle ère dans les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ces deux pays, leaders économiques en Afrique de l’Ouest, partagent des enjeux communs, notamment dans la gestion de leurs ressources naturelles comme le cacao, secteur stratégique pour les deux économies. La continuité d’une collaboration harmonieuse entre Abidjan et Accra sera importante pour relever les défis régionaux, tels que le maintien de la stabilité