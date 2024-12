La Banque Africaine de Développement (BAD) a été désignée pour financer le projet « Moyi Power » en République Démocratique du Congo (RDC). Cette institution est mandatée pour rassembler une somme de 340 millions de dollars, soit 210 milliards de francs CFA, en vue de la réalisation du projet.

Accès à l’électricité pour plus d’un million de personnes en RDC avec la BAD

Trois villes isolées du nord de la RDC seront électrifiées grâce à la BAD, à travers son projet « Moyi Power ». Ce projet a pour objectif de construire de nouvelles centrales électriques alimentées par l’énergie solaire. Ainsi, pour permettre à plus de 80 % de la population du nord congolais d’avoir accès à l’électricité, la Banque Africaine de Développement doit réunir une somme de 210 milliards de francs CFA.

Une mission qui semble réalisable pour la BAD. Selon le vice-président de la BAD en charge de l’électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance verte, Dr Kevin Kariuki, la réalisation du projet « Moyi Power » fait partie des grandes priorités de l’institution.

« La BAD est fière d’être l’organisateur principal mandaté pour le projet Moyi Power. Cette initiative s’aligne parfaitement sur nos cinq grandes priorités, en particulier : éclairer l’Afrique, l’alimenter en énergie, et contribuer activement à la réalisation des objectifs de la Mission 300 et de l’ODD 7 (énergie propre et abordable) », a-t-il déclaré.

Dr Kevin Kariuki a également souligné les avantages du projet Moyi Power.

« Moyi illustre le potentiel transformateur du financement mixte et des partenariats avec le secteur privé pour apporter une énergie propre et fiable aux communautés mal desservies. Nous sommes convaincus qu’il servira de modèle pour les projets futurs », a-t-il ajouté.

Il est à rappeler que la Banque Africaine de Développement est le responsable du consortium Moyi Power, qui regroupe trois partenaires : Gridworks, Eranove et AEE Power. Ces partenaires visent également à élargir l’accès à l’énergie dans toute l’Afrique.