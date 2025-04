Le gouvernement au Ghana accélère sa transformation numérique dans divers secteurs, y compris la gestion cruciale des ressources foncières. Cette initiative ambitieuse vise à moderniser un système actuellement jugé lent, complexe et vulnérable. Le ministre des Terres et des Ressources naturelles, Emmanuel Armah-Kofi Buah, a souligné l’importance de cette transition lors d’une récente visite à la Commission des terres.

Numérisation impérative du secteur foncier au Ghana

Le ministre Emmanuel Armah-Kofi Buah a mis en lumière l’état actuel des opérations à la Commission des terres. Il a constaté que « 90 % des activités de la Commission sont encore réalisées manuellement ». Cette dépendance aux processus manuels entraîne des lenteurs considérables et une complexité accrue. Le ministre est convaincu que l’adoption du numérique apportera des améliorations significatives.

Selon ses déclarations, la numérisation « accélérera les processus d’arpentage et de cartographie ». De plus, elle facilitera grandement « la localisation des terrains » et permettra une réduction notable de « la paperasse ». L’un des objectifs majeurs de cette réforme est également de « favoriser la mobilisation des recettes de l’État ». Le coût total de ce projet de numérisation est estimé à 165 millions de dollars.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) soutient pleinement cette démarche. L’organisation affirme que « la transformation numérique des systèmes d’administration foncière peut apporter des avantages considérables lorsqu’elle est menée de manière responsable ».

La FAO prévoit que cette numérisation dynamisera les marchés fonciers et augmentera les revenus gouvernementaux liés aux terrains. Elle pourrait également stimuler la croissance économique par l’innovation. En outre, cette transformation renforcerait la transparence et l’équité entre les différents acteurs du secteur foncier, limitant ainsi les opportunités de corruption.

Défis et perspectives de la transformation numérique

Bien que les avantages attendus soient nombreux, la mise en œuvre de cette transformation numérique pourrait rencontrer des obstacles financiers. Le gouvernement au Ghana doit mobiliser les 165 millions de dollars nécessaires au projet.

Un rapport de la FAO publié en 2022, intitulé « Funding digital transformation of land administration », met en évidence un défi crucial. Le rapport souligne que « Pour être entretenus sur le long terme, les LAS nécessitent des plans systématiques et unifiés alignés sur les priorités nationales ». L’infrastructure numérique, bien qu’essentielle, peut parfois être sous-estimée par les décideurs.

Cette initiative de numérisation s’inscrit dans une ambition plus large du gouvernement ghanéen. Il cherche à utiliser les technologies numériques pour soutenir le développement économique du pays. La modernisation des services publics et la garantie d’un accès équitable aux outils numériques sont également des priorités.

Des projets de numérisation sont déjà en cours dans d’autres secteurs, notamment l’éducation. Le succès de la numérisation de la gestion foncière pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives de transformation numérique au Ghana.