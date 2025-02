Elle était très attendue ! Abordée par le média ivoirien Abidjanshow, Eudoxie Yao a réagi à la relation entre Grand P et Mariam. Depuis février, le chanteur guinéen ne cesse d’afficher sa nouvelle compagne, la présentant comme la femme de sa vie et multipliant les publications pour provoquer son ex.

Eudoxie Yao clashe Grand P : « C’est un ingrat, je ne veux plus entendre parler de lui »

À chaque occasion, notamment lors de la Saint-Valentin, Grand P semble vouloir faire regretter à Eudoxie Yao de s’être éloignée de lui. Pourtant, la star assure ne pas être concernée par cette nouvelle idylle : « Ça ne m’intéresse pas. Mais je lui souhaite le meilleur », a-t-elle déclaré alors qu’elle a été interrogée lundi dernier.

Loin d’être indifférente, Eudoxie Yao règle ses comptes avec Grand P : « Lui-même ne m’intéresse pas, c’est un ingrat ! Je ne veux plus avoir affaire à lui. » Elle insiste néanmoins sur le fait qu’elle se concentre désormais sur sa carrière : « S’il est heureux dans sa relation, c’est le plus important. Moi, c’est ma carrière qui m’intéresse à l’heure actuelle. Je n’ai pas son temps. »

De nouveaux projets en vue pour Eudoxie Yao !

La chanteuse a profité de cette occasion pour annoncer la sortie imminente de deux clips et travaille sur plusieurs projets : « Je peaufine beaucoup de choses, notammentl’ouverture de mon institut de beautéetle lancement de ma gamme de produits corporels de luxe. (…) Mon premier clip sortira très bientôt. » Ce n’est pas tout ! Un concert est également prévu avant la fin de l’année. « Je vais faire mon concert », confirme-t-elle avec détermination.