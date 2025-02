Le milliardaire et magnat des affaires Femi Otedola a récemment reçu chez lui, à Lagos, les superstars nigérianes Wizkid et Burna Boy, tous deux lauréats d’un Grammy Award.

Rencontre exclusive : Wizkid et Burna Boy accueillis par Femi Otedola à Lagos

Ce mercredi, l’homme d’affaires a partagé plusieurs photos de cette rencontre sur X (anciennement Twitter), car cette réunion avait pour mais d’échanger des idées et de célébrer l’impact mondial des Afrobeats. « C’est un véritable privilège d’accueillir certaines de nos plus grandes icônes de la musique @wizkidayo @burnaboy chez moi à Lagos. C’est toujours inspirant de partager des idées et de célébrer le mouvement mondial qu’est l’Afrobeats…F.Ote », a-t-il écrit.

https://twitter.com/realFemiOtedola/status/1894728710151905420

Une absence remarquée : où était Davido ?

La présence des deux poids lourds de l’Afrobeats chez Femi Otedola a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux. Cependant, de nombreux internautes ont rapidement remarqué l’absence de Davido, pourtant considéré comme l’un des « trois grands » artistes du genre, aux côtés de Wizkid et Burna Boy.

Cette réunion exclusive soulève donc des questions : une collaboration en vue ? Une nouvelle rivalité ? L’avenir nous le dira…