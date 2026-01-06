Guinée : Claude Pivi est mort en prison

Le colonel Claude Pivi extradé en Guinée
Colonel Claude Pivi

Condamné er en détention, Claude Pivi est passé de vie à trépas. Son décès a été annoncé ce mardi 6 janvier 2026 par le parquet qui dot avoir ouvert une enquête. Ancien ministre de la sécurité présidentielle, cet ex-compagnon de Dadis Camara fait partie des nombreux hauts gradés militaires condamnés dans le cadre du procès des évènements du 28 septembre 2009.

Guinée : la Justice annonce le décès de Claude Pivi

Claude Pivi est décédé ce mardi après une courte hospitalisation. Selon les informations fournies par le Parquet général, l’état de santé du détenu s’est sérieusement dégradé ces derniers jours. C’est d’ailleurs ce qui a conduit à son hospitalisation. Malheureusement, il n’a pas tenu longtemps.

Par ailleurs, il convient de préciser que Claude Pivi souffrait de plusieurs maux depuis son incarcération. Il était suivi de près à cause d’une diabète chronique et d’une hypertension artérielle. Il a été hospitalisé le 4 janvier des suite d’une hypoglycémie.

Pour faciliter la manifestation de la vérité, une autopsie médico-légale a été ordonnée sur réquisition du procureur. Les résultats de ces analyses médicales sont très attendues pour permettre à la justice de clarifier les circonstances du décès de l’ancien ministre de la sécurité présidentielle de Dadis Camara.

