Guinée : liste partielle du nouveau gouvernement

En Guinée, la liste partielle du nouveau gouvernement a été rendue publique ce lundi 2 février 2026. Sur proposition du Premier ministre Bah Oury, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination d’une partie des nouveaux membres de l’équipe gouvernementale. Dans un décret lu ce lundi 2 février 2026 à la télévision nationale, le Président de la République.
Guinée : voici la liste partielle du nouveau gouvernement
Guinée : Mamadi Doumbouya investi pour un mandat de 7 ans
Guinée : Claude Pivi est mort en prison
Élu à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya s’offre une nouvelle équipe gouvernementale. Cette équipe est la première qu’il compose avec Bah Oury pour son premier mandat constitutionnel. Sur la liste, un nom attire l’attention. Il s’agit du magistrat Ibrahima Sory II Tounkara qui prend la tête du ministère stratégique de la Justice. Devenu célèbre dans le cadre du procès des évènements du 28 septembre 2009, il était jusque-là juge à la Cour d’appel de Conakry.
- Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Ibrahima Sory II Tounkara.
- Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : Ibrahima Kalil Condé.
- Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : général Ahmed Mohamed Oury Diallo.
- Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger : Dr Morissanda Kouyaté.
- Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget : Mariama Ciré Sylla.
- Ministre des Mines et de la Géologie : Bouna Sylla.
- Ministre de l’Élevage : Félix Lamah.
- Ministre de la Pêche et de l’Économie maritime : Fassou Téa.
- Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Dr Diaka Sidibé.
- Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Alpha Bacar Barry.
- Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Moussa Moïse Sylla.
- Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique : Khaïté Sall.
- Ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités : Patricia Adeline Lamah.
- Ministre de la Jeunesse et des Sports : Cellou Baldé.
- Ministre des Infrastructures : Facinet Sylla.
- Ministre des Transports, porte-parole du gouvernement : Ousmane Gaoual Diallo.
- Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation : Mourana Soumah.
- Ministre de l’Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement : Diami Diallo.
- Secrétaire général du Gouvernement, avec rang de ministre : Tamba Benoît Kamano.
- Secrétaire général des Affaires religieuses, avec rang de ministre : Elhadj Karamo Diawara.
Guinée : Bah Oury reconduit au poste de Premier ministre
Guinée : après la présidentielle, cap sur les législatives