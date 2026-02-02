Guinée : liste partielle du nouveau gouvernement

En Guinée, la liste partielle du nouveau gouvernement a été rendue publique ce lundi 2 février 2026. Sur proposition du Premier ministre Bah Oury, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination d’une partie des nouveaux membres de l’équipe gouvernementale. Dans un décret lu ce lundi 2 février 2026 à la télévision nationale, le Président de la République.

Guinée : voici la liste partielle du nouveau gouvernement

Élu à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya s’offre une nouvelle équipe gouvernementale. Cette équipe est la première qu’il compose avec Bah Oury pour son premier mandat constitutionnel. Sur la liste, un nom attire l’attention. Il s’agit du magistrat Ibrahima Sory II Tounkara qui prend la tête du ministère stratégique de la Justice. Devenu célèbre dans le cadre du procès des évènements du 28 septembre 2009, il était jusque-là juge à la Cour d’appel de Conakry.

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Ibrahima Sory II Tounkara.