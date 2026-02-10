Tirs à Conakry : Toumba Diakité exfiltré de la prison

Ce mardi 10 février 2026, des tirs nourris ont été entendus à Conakry, dans la capitale guinéenne, dans le périmètre de la prison où Toumba Diakité est détenu. Condamné dans le procès des évènements du 28 septembre, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a été exfiltré par des hommes armés. L’opération aurait été menée par des éléments des forces spéciales.

Guinée : Toumba Diakité enlevé de la prison après des tirs

Panique générale à Conakry ce mardi. Dans les alentours de la prison centrale où Toumba Diakité purge sa peine, des tirs ont retenti. Des sources indiquent que les assaillants, identifiés comme étant membres des forces spéciales, ont enlevé Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba Diakité. Plusieurs blessés sont dénombrés. Selon JA, les assaillants avaient déjà tenté d’enlever Toumba le 8 février dernier, en vain. Les autorités n’ont pas encore réagi à la situation.

Alors qu’il est condamné à 10 ans de prison ferme, Toumba Diakité n’a pas attendu sa sortie de prison pour faire son retour sur la scène politique. Depuis sa cellule, il met en place son parti politique dénommé Parti démocratique pour le changement (PDC). Il s’était même déclaré candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Mais son dossier a été rejeté par la Cour suprême, sans surprise.

Ce n’est pas la première fois que des personnes détenues dans le dossier du 28 septembre 2009 sont exfiltrées de force. La scène de ce matin rappelle celle ayant conduit à l’enlèvement de Pivi, un autre homme fort du régime de Moussa Dadis Camara, lourdement condamné. Cette première opération avait été menée par le fils de Pivi, qui a réussi à sortir son père de la prison. Pivi sera rattrapé des mois après et ramené en cellule.