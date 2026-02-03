Guinée : qui est Patricia Lamah, la coiffeuse devenue ministre?

En Guinée, la coiffeuse Patricia Lamah est nommée Ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Elle fait partie des personnes appelées par le président Mamadi Doumbouya pour servir dans le premier gouvernement de son premier mandat constitutionnel. Créditée d’une forte popularité sur les réseaux sociaux, sa nomination n’est pas passée inaperçue. Surprise générale dans le rang de ceux qui ne la connaissaient pas sur le terrain politique.

Guinée : Patricia Lamah, de la coiffure au Gouvernement

Patricia Lamah est connue en Guinée comme une coiffeuse. Mais en réalité, la coiffure n’est qu’une passion qu’elle a transformée en activité principale. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la nouvelle Ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités a un parcours académique qui pèse dans la balance. En effet, dame Lamah n’est pas que coiffeuse.

La spécialiste des cheveux « nappy » (naturels) est titulaire d’un Master en droit privé obtenu en 2010 à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia. Bien avant ce parcours universitaire, elle a décroché son Baccalauréat au lycée Sainte-Marie de Conakry en 2006. Elle a fait son expérience professionnelle en entreprise. À titre d’exemple, elle a travaillé à UBA Guinée et BCI Guinée dans le département juridique et contentieux.

C’est à partir de 2017 que sa passion pour la coiffure s’est prononcée. Elle a créé Pat’s Natural Beauty qui couvre les activités de deux salons de coiffure dont un est installé à Conakry. Très vite, ses compétences ont été reconnues dans le domaine. En 2018, elle est arrivée en tête du classement lors de la troisième édition du concours international Koiffure Kitoko en Côte d’Ivoire. Née en 1987, Patricia Lamah est mariée et mère de famille. Elle se revendique fièrement : « Femme Entrepreneur, coiffeuse nappy et par-dessus tout épouse et maman ».

Entre engagement et attentes

La ministre Patricia Lamah s’engage à se mettre au service des Guinéennes et Guinéens

En réaction à sa nomination, elle a exprimé sa « sincère gratitude » au président Mamadi Doumbouya et au Premier ministre Bah Oury. « J’assume cette haute responsabilité avec humilité, sens de l’écoute et détermination, résolument engagée au service de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen, pour une Guinée plus juste et plus solidaire », a-t-elle écrit dans un post sur Facebook.

Sa nomination suscite des attentes dans le rang des militants féministes. « Le dossier urgent qui doit être la priorité est celui de Robi Sarah, cheffe de cabinet du Ministre de la Jeunesse, qui, depuis un bon moment, a été accusée de viol », a lancé Oumou Hawa Diallo, Directrice exécutive de Malaff Guinée.

L’activiste invite la nouvelle ministre à mettre en place urgemment un cadre national intégré de lutte contre les violences basées sur le genre. Elle met également l’accent sur la prise en charge médicale, psychologique et juridique des victimes, notamment dans les zones reculées.