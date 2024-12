Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, a exprimé sa profonde compassion suite au drame de N’Zérékoré. Il a adressé des mots d’encouragement aux familles endeuillées et aux blessés des événements tragiques survenus, dimanche dernier. Le Ministre a également promis de faire la lumière sur le dossier afin que les responsabilités soient situées.

Drame de N’Zérékoré : une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les événements tragiques

Le ministre Yaya Kairaba Kaba affirme avoir donné des instructions fermes au procureur général près la Cour d’appel de Kankan pour diligenter une enquête judiciaire. Cette enquête vise à établir les responsabilités dans cette tragédie survenue à N’Zérékoré et à engager des poursuites pénales contre les présomptions auteurs et complices.

« À cet égard, j’invite mes concitoyens à faire preuve de responsabilité et de retenue face à cette douleur collective. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations non vérifiées ou malveillantes, susceptibles de troubler l’ordre public, est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions sévères.

En tout état de cause, en tant que responsable de la conduite de la politique pénale du gouvernement, je mets en garde : quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur de la République communiquera régulièrement sur l’évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et d’éviter la propagation de rumeurs ou d’autres. ‘informations inexactes », at-il déclaré.

Le ministre a également tenu à rassurer la population, et en particulier les familles des victimes, quant à la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire. Il a appelé chacun à garder son calme et à avoir confiance en la justice.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)