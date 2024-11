Monsieur Ibrahima Kassory Fofana est sous morphine. Et quand on est sous morphine, on est assimilé à un débile. Ce qui fait qu’il ne peut pas se tenir debout. Comme tout Guinéen, il a droit à la santé. Mais, si les traitements propices ne lui sont pas accordés, il va être difficile pour lui de se présenter devant la cour.

Me Dinah Sampil