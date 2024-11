Les électeurs Centrafricains ont jusqu’au 7 décembre 2024, l’obligation de vérifier leurs noms ou, de s’inscrire sur la liste électorale en Centrafrique. Cette opération a été officiellement lancée ce 24 novembre 2024, par Faustin-Archange Touadéra. Pour accomplir son devoir civique, le President Centrafricain s’est personnellement déplacé, au Centre d’enrôlement du lycée Barthélemy Boganda à Bangui.

Aux termes de cette opération, Faustin-Archange Touadéra a invité tous les Centrafricains ayant âge de voter, de pouvoir accomplir comme lui, leurs obligations citoyennes. L’appel du President vise à sensibiliser le public, au rendez-vous des prochaines élections dans le pays. « J’invite les Centrafricains, à venir dans les différents centres afin de vérifier leurs noms comme je viens de le faire », a indiqué Faustin-Archange Touadéra.

Si votre nom ne figure pas sur ces listes disponibles, explique-t-il, « les agents déployés par l’ANE vont vous enrôler en vue de la révision du fichier électoral », a lancé ce 24 novembre 2024 Faustin-Archange Touadéra à l’endroit de potentiels électeurs en Centrafrique.

L’occasion a donc permis au President Centrafricain selon la Presse Présidentielle, d’observer « très sereinement les différentes étapes » de cette opération d’enrôlement lancée par l’Autorité Nationale des Elections (ANE) en Centrafrique.

L’étape consiste pour tous les électeurs présents à l’ouverture des opérations en présence du President de la République, de vérifier, modifier leurs informations ou, de s’inscrire en vue des prochaines élections locales en Centrafrique.

Cette étape du processus, revêt un caractère très important. Et cause, c’est depuis plus 40 ans, que les Centrafricains vont élire pour la première fois les Maires de leurs communes respectives. Ces élections locales, ont été plusieurs fois reportées à cause de son financement qui reste à ce jour, incomplet. Aux dernières nouvelles, les Centrafricains seront appelés aux urnes le 13 juillet 2025.