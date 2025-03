Le Yardland Festival 2025 frappe fort avec une programmation exceptionnelle qui promet d’enflammer Paris-Vincennes du 4 au 6 juillet. Pendant trois jours, le festival réunira les plus grands noms du Hip-hop et de la musique urbaine, offrant des performances exclusives et des invités surprises. Un événement incontournable pour les passionnés de rap et de culture urbaine. La jeune star du rap ivoirien est compté parmi les artistes programmés.

Yardland Festival 2025 : une programmation XXL avec Gazo, Hamza et des stars internationales

Star incontournable de la drill française, Gazo s’apprête à offrir une prestation exclusive et secrète. L’artiste, connu pour ses performances électrisantes et ses nombreux hits, pourrait réserver de belles surprises, entre nouveaux morceaux et invités prestigieux. Un moment fort à ne pas manquer ! Le Yardland ne se limite pas aux talents francophones ! Latto, rappeuse américaine en pleine ascension, et Asake, icône montante de l’Afrobeat, viendront apporter une dimension internationale à cette édition. Leur présence renforce l’attrait du festival, qui devient un véritable carrefour des musiques urbaines du monde entier.

Les têtes d’affiche ne manquent pas cette année : Hamza, avec son style unique entre rap et chant, partagera la scène avec Tiakola, Nessbeal, Green Montana, Lacrim et Oboy. Un casting qui promet de sublimer la diversité et la richesse du rap français !

Le Yardland Festival met également en lumière les talents émergents qui marqueront l’avenir du Hip-hop francophone. Himra, Grimkujow, Jeune Morty et Prince Waly figurent parmi ces nouveaux noms à suivre de près. Leur présence témoigne de l’engagement du festival à soutenir la relève musicale.

Himra, Asake, Tiakola… Les grands noms du Yardland Festival 2025 révélés 3

Un événement incontournable de l’été 2025

Avec une programmation aussi dense, le Yardland 2025 s’annonce explosif ! Entre shows inédits, performances de légende et ambiance électrique, cette édition promet d’être l’un des événements les plus marquants du calendrier musical. Les amateurs de rap et de culture urbaine peuvent d’ores et déjà se préparer à trois jours de pure folie.