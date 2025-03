Selon ce que rapporte le média ivoirien Abidjanshow ce dimanche 9 Mars 2025, les rappeurs Didi B et Himra seront à Lagos, au Nigeria, du 26 au 30 mars 2025. Les deux stars du rap game ivoirien y seront pour participer à un grand atelier musical dédié aux producteurs, artistes et auteurs-compositeurs. Cet événement d’envergure réunira des figures majeures de l’industrie musicale africaine, offrant une plateforme d’échanges et de collaborations pour stimuler la création et l’innovation musicale.

L’objectif principal de cet atelier est de favoriser des discussions constructives et des révélations clés pour le développement du secteur musical sur le continent. En plus de Didi B et Himra, la délégation ivoirienne comptera également sur la présence de Suspect 95, Shado Chris et Kikimoteleba, qui représenteront fièrement la Côte d’Ivoire lors de cet événement incontournable.