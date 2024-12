Légende absolue du football ivoirien, Didier Drogba a mis sa bouche dans la haute rivalité entre les deux grandes stars du rap local. Il s’agit notamment de Didi B et d’Himra.

Didier Drogba félicite Didi B : un message puissant en pleine rivalité avec Himra

Des heures après les déclarations de Didi B concernant sa rivalité avec Himra, Didier Drogba s’est distingué en saluant les qualités de leadership de l’ancien membre du groupe Kiff No Beat. L’ex-légende du football ivoirien n’a pas manqué de féliciter Didi B pour ses propos jugés honorables envers son ancien protégé. « Si je n’ai pas parlé jusqu’à présent, c’est parce que Himra, c’est mon petit. Parmi vous tous ici (en s’adressant aux animateurs de l’émission et aux personnes présentes sur le plateau, ndlr), qui connaissait Himra avant moi ? Personne. C’est moi qui ai organisé une première battle et je l’ai invité. Il était parmi mes petits », avait en effet, déclaré Didi B sur le plateau de C’Midi.

Didi B a également souhaité une belle carrière à Himra, un geste qui a suscité l’admiration des internautes, et notamment celle de Didier Drogba. L’ancien capitaine des Éléphants a publié un message sur Instagram en l’honneur du rappeur : « Un vrai leader ne connaît pas la jalousie. Bravo Didi B. » Mais, malgré les éloges et les tentatives de rapprochement, Didi B était absent au concert organisé par Himra le 26 décembre 2024. Une absence qui pourrait s’expliquer par une déclaration de son « rival ». Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Himra s’était montré catégorique, affirmant : « Il ne faut pas qu’il vienne se rallier. Non, non, si je le vois dans la salle, je fais palabre. »

Un message, explicite qui laisse entendre que « Chétté » n’est pas prêt à enterrer la hache de guerre avec Didi B. Aussi, après son concert historique au Parc des Expositions, Himra a ouvertement exprimé son ressenti vis-à-vis de Didi B et de certains de ses pairs, qu’il accuse de l’avoir négligé à ses débuts. « Ils m’ont tous négligé, a-t-il lancé devant un public conquis. Quand je racontais mes rêves et qu’il n’y avait rien dans ma poche, ils ne m’ont pas soutenu. Même mes propres frères ne croyaient pas en moi. Ils disaient que mon rap n’allait pas marcher, que c’était Maïmouna qui était à la mode. Mais aujourd’hui, je mets 10 sons dans le top. C’est devenu la dictature. Ça n’a jamais été fait en Côte d’Ivoire. », a-t-il laissé.

Himra s’est affirmé comme un artiste authentique, guidé par sa passion et son ambition. « Je suis un combattant. Je suis dans le vrai, le réel. Celui qui veut s’asseoir devant moi, il vient à la compétition.» Le rappeur a également défié Didi B, qu’il considère comme un rival direct dans le paysage musical ivoirien : « Son prochain album, je ne sais pas quand il sort. Mais dites à Didi B qu’une semaine après son album, je sors le mien. Nouveau Boss. »