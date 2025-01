Après plus de deux ans sans président, le Liban a enfin élu Joseph Aoun à la tête de l’État. Cette élection met fin à une période d’incertitude politique qui paralysait le pays et nourrissait une crise économique et sociale dévastatrice.

Joseph Aoun à la présidence : un espoir pour la stabilité

Le 9 janvier, Joseph Aoun, commandant en chef de l’armée libanaise, a été élu président avec 99 votes sur 128. Cette élection intervient après d’intenses négociations politiques entre les principaux blocs parlementaires. Le Hezbollah et Amal, influents dans le paysage politique libanais, ont finalement soutenu sa candidature. Lors du premier tour de scrutin, Aoun n’avait obtenu que 71 voix, insuffisantes pour une victoire immédiate.

Joseph Aoun, qui célébrera ses 61 ans demain, est un militaire respecté, mais sans expérience politique directe. Son rôle à la tête de l’armée depuis 2017 a solidifié son image de figure consensuelle et intègre. « L’armée reste une institution unificatrice dans un pays divisé », souligne un observateur politique.

Les puissances étrangères, notamment les États-Unis et l’Arabie saoudite, voient en Aoun un élément stabilisateur pour le Liban. Son élection marque la fin d’une vacance présidentielle prolongée qui avait aggravé les tensions politiques et économiques. « Sa nomination est un pas vers la stabilité », commente un diplomate.

Le général Aoun fait face à d’énormes défis. La crise économique, l’effondrement financier, et l’instabilité sociale requièrent des mesures urgentes. Le peuple libanais espère que cette nouvelle direction pourra amorcer un redressement. « Nous avons besoin de réformes rapides et efficaces », réclame un économiste local.

Défis et attentes pour le nouveau président

La situation économique du Liban est critique, avec un effondrement du système financier et une augmentation de la pauvreté. La confiance du public envers les institutions est érodée, ce qui complique la tâche du nouveau président. Joseph Aoun devra travailler à rétablir cette confiance en mettant en place des réformes structurelles urgentes.

Le soutien international est un atout majeur pour Joseph Aoun, mais il devra aussi naviguer habilement dans un paysage politique interne fragmenté. Les attentes sont élevées quant à sa capacité à rassembler les différents acteurs politiques autour d’un projet commun. « Il doit être le président de tous les Libanais », affirme un analyste.

En plus des réformes économiques, la sécurité reste une priorité majeure. Le Liban a besoin de stabilité pour attirer des investissements et rétablir la croissance économique. « Nous comptons sur lui pour renforcer la sécurité et la stabilité », déclare un représentant du secteur privé.

Avec l’élection de Joseph Aoun, le Liban entre dans une nouvelle ère d’espoir et de défis. Son succès dépendra de sa capacité à unir le pays et à mettre en œuvre des réformes vitales pour l’avenir du Liban.