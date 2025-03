Le mois sacré du Ramadan touche à sa fin, et les musulmans de France se préparent à célébrer l’Aïd-el-Fitr. Les calculs astronomiques prévoient cette fête pour le dimanche 30 mars 2025. Cependant, la tradition de la Nuit du Doute maintient le suspense, avec une observation lunaire cruciale prévue le samedi 29 mars.

Une date fixée par l’astronomie, mais confirmée par la tradition

Selon les données astronomiques, la nouvelle lune, marquant le début du mois de Chawwâl, se formera le samedi 29 mars. Le Conseil Théologique Musulman de France (CTM) et le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) estiment que les conditions d’observation du croissant lunaire seront optimales le lendemain. Cette prévision scientifique place donc l’Aïd-el-Fitr au dimanche 30 mars. Toutefois, la Grande Mosquée de Paris reste fidèle à la tradition de la Nuit du Doute. Cette observation directe du ciel, prévue le samedi 29 mars, déterminera la date définitive de l’Aïd. « Si la méthode astronomique tend à s’imposer, l’observation lunaire reste une référence pour de nombreuses communautés », souligne un représentant de la mosquée. Les fidèles devront donc patienter jusqu’au soir du 29 mars pour connaître la date officielle de cette célébration.

Les rites et traditions de l’Aïd-el-Fitr

L’Aïd-el-Fitr est une fête de joie et de partage, marquée par des traditions vestimentaires et rituelles. Il est recommandé de porter des vêtements propres, voire neufs, en signe de renouveau. Les hommes privilégient les djellabas ou les qamis, tandis que les femmes choisissent des tenues élégantes. L’hygiène personnelle est également primordiale, avec la recommandation de se couper les ongles, de se parfumer et de se présenter sous son meilleur jour avant la prière collective.

Les six jours de Chawwâl : un jeûne surérogatoire

Après l’Aïd-el-Fitr, de nombreux musulmans choisissent de jeûner six jours durant le mois de Chawwâl. Cette pratique, bien que non obligatoire, est fortement recommandée. Elle permettrait d’effacer les péchés et d’obtenir une récompense équivalente à un jeûne annuel. Le jeûne peut être accompli de manière continue ou fractionnée, selon les possibilités de chacun. Ce rituel débute deux jours après l’Aïd.