Kevin Gameiro a officialisé sa retraite à l’âge de 37 ans, mettant fin à une carrière exceptionnelle qui a marqué le football français et européen. L’attaquant, qui a évolué au plus haut niveau en France et en Espagne, a fait trembler les filets à 241 reprises au cours de sa carrière.

Kevin Gameiro dit adieu au football à 37 ans après une carrière brillante

Passé par des clubs prestigieux tels que Strasbourg, Lorient, le PSG, le Séville FC, l’Atlético de Madrid, et Valence, Gameiro a également réalisé un retour à Strasbourg pour clore son parcours. Il a porté 13 fois le maillot de l’équipe de France, inscrivant 3 buts.

Libre de tout contrat après avoir quitté son club formateur en juin dernier, Gameiro a annoncé sa décision de prendre sa retraite ce dimanche. Il l’a expliqué au micro de BeIN Sports, soulignant l’envie de mettre fin à une aventure sportive qui l’aura vu briller dans plusieurs des plus grands clubs européens.