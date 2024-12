La Côte d’Ivoire organise un atelier de mobilisation ce mardi 10 décembre 2024 pour les secteurs privés, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis. Cet atelier a pour objectif de permettre au pays de bénéficier des avantages de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act) pour l’exportation des produits ivoiriens vers les États-Unis.

Le rôle de l’AGOA sur l’économie africaine

L’AGOA (African Growth and Opportunity Act) est une loi adoptée en mai 2000 par le Congrès des États-Unis. Elle a pour but de soutenir l’économie des pays africains en leur facilitant l’accès au marché américain. Pour bénéficier davantage de cet accord, la Côte d’Ivoire organise cet atelier de mobilisation afin d’aider les entreprises privées et les acteurs clés du pays à se conformer aux exigences de l’AGOA. Ce programme fournit également aux participants les outils nécessaires pour répondre aux normes rigoureuses du marché américain.

L’AGOA intervient dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la transformation agroalimentaire et les produits manufacturés. Cependant, pour exploiter pleinement cette opportunité, les entreprises locales doivent prioriser ces secteurs stratégiques et se positionner de manière compétitive sur le marché américain.

AGOA, une opportunité de croissance économique pour la Côte d’Ivoire

Grâce à l’AGOA, la Côte d’Ivoire pourra exporter plus de 6 500 produits sur le marché américain. Cela représente une opportunité unique pour augmenter ses exportations vers les États-Unis, améliorer son chiffre d’affaires économique, attirer de nouveaux investissements et renforcer les chaînes de valeur locales. Ce partenariat contribuera également à la création d’emplois, car les entreprises auront besoin de personnel supplémentaire pour répondre à la demande accrue de production.

En 2022, grâce à l’exportation de cacao, de caoutchouc et d’huiles essentielles, la Côte d’Ivoire a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars, soit 621 milliards de FCFA. Avec l’accord de l’AGOA, le pays ambitionne d’élargir sa base d’exportation en introduisant des produits à plus forte valeur ajoutée.