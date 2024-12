Gazo, de son vrai nom Ibrahima Diakité, vient de marquer un grand coup avec la sortie de son premier album studio, Apocalypse.

De la drill au dancefloor : Gazo dévoile une nouvelle facette avec « Apocalypse »

En seulement cinq ans, Gazo, d’origine guinéenne, s’est imposé en France comme l’un des porte-étendards de la drill, un sous-genre sombre et percutant du hip-hop. Avec Apocalypse, il explore de nouveaux horizons musicaux. Dès le titre d’ouverture, « Toki », le ton de l’album est donné : intense et audacieux. Et si la drill reste sa signature, ce premier opus prouve que Gazo est un artiste polyvalent. Il intègre des influences inattendues, comme l’électro et la dance, au grand étonnement de ses fans. Certains puristes lui reprochent cette diversification, mais le rappeur assume pleinement son évolution musicale.

Pour cet album ambitieux, Gazo a réuni un casting d’exception, incluant des artistes issus d’univers variés. Parmi eux, des pointures françaises comme Jul et Orelsan, ainsi que des stars internationales comme le Congolais Fally Ipupa, l’Américain Offset et le Franco-Camerounais Yamé. Avec Apocalypse, Gazo affirme son statut de figure incontournable du rap et montre qu’il est prêt à conquérir encore plus largement la scène musicale.