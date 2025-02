En 2025, la Côte d’Ivoire doit rembourser des dettes estimées à un peu plus de 800 milliards de FCFA. Toutefois, le pays cherche à alléger cette charge en négociant un rééchelonnement de sa dette par le biais d’un reprofilage financier. Cette opération vise à réduire la pression sur les finances publiques et à permettre au Trésor public ivoirien d’optimiser la gestion de ses ressources.

La Côte d’Ivoire envisage une opération de reprofilage pour alléger la dette

L’État ivoirien a initié un processus de reprofilage de sa dette afin d’ajuster son service de la dette pour l’année 2025. Cette démarche implique 30 emprunts obligataires et prévoit le rééchelonnement d’une dette de 800,6 milliards de FCFA.

Selon la note officielle, il est proposé aux détenteurs d’obligations émises entre 2015 et 2024 de substituer les échéances de 2025 par de nouvelles obligations d’une maturité de 5 ans et 7 ans, avec des taux d’intérêt respectifs de 5,90 % et 6 %.

Les remboursements des obligations ayant pour échéance l’année 2025 seront reportés et les échéances sont programmées après 2025 seront prolongée. Toutefois, le paiement des intérêts sera maintenu.

Pour rappel, le service de la dette (intérieure et extérieure) prévu en 2025 par la Côte d’Ivoire est estimé à plus de 4 000 milliards de FCFA. Si l’opération de reprofilage de 800 milliards de FCFA est validée, elle allégera la pression budgétaire. Cette manœuvre devrait permettre à l’État d’accroître ses investissements publics, notamment dans les infrastructures, l’éducation et la santé, tout en assurant une meilleure gestion de la dette à long terme.

Les titres concernés