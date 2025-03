La Côte d’Ivoire se prépare à intégrer l’intelligence artificielle (IA) et la robotique dans son système éducatif, en particulier dans l’enseignement technique et professionnel. Cette initiative vise à former une nouvelle génération de jeunes qualifiés dans les technologies avancées.

Côte d’Ivoire : l’IA bientôt intégrée à l’enseignement professionnel

Le 24 février, le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, a échangé avec une délégation de LUXROBO, une entreprise coréenne spécialisée dans les technologies éducatives. L’objectif est de développer un programme de formation axé sur l’intelligence artificielle et la robotique afin de répondre aux besoins du marché de l’emploi et d’accompagner la transformation numérique du pays.

Les discussions entre le gouvernement ivoirien et LUXROBO portent sur l’introduction progressive de ces technologies dans les formations professionnelles. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives aux apprenants en leur permettant d’acquérir des compétences en intelligence artificielle, un domaine en plein essor à l’échelle mondiale.

Pour l’instant, les détails du projet restent à préciser, mais LUXROBO qui collabore déjà avec le ministère de l’Éducation à travers un programme de formation en robotique destiné aux élèves du primaire. Ce programme, qui vise à initier les jeunes dès le plus jeune âge aux nouvelles technologies, s’inscrit dans une dynamique d’apprentissage certifiant et structurant.

Avec la montée en puissance de l’économie numérique et de l’industrialisation sur le continent, la formation aux nouvelles technologies devient un enjeu stratégique pour assurer l’employabilité des jeunes et favoriser l’innovation locale. Le gouvernement de Côte d’Ivoire s’inscrit donc dans une démarche anticipative en adaptant son système éducatif aux exigences du monde numérique.