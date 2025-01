Une annonce historique a été faite lors du Forum économique mondial de Davos. La République démocratique du Congo (RDC) va créer la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Baptisée « Couloir vert Kivu-Kinshasa » ou « Réserve du fleuve Congo », cette aire protégée s’étendra sur plus de 2 400 kilomètres, reliant le Parc national des Virunga à Kinshasa.

Félix Tshisekedi s’engage pour le climat en créant une réserve forestière géante en RDC

Ce projet ambitieux, porté par le président Félix Tshisekedi, vise à protéger les forêts primaires tropicales de la RDC, parmi les plus importantes de la planète. En préservant cette biodiversité exceptionnelle, notamment les gorilles de montagne, l’okapi et de nombreuses autres espèces endémiques, la RDC contribue à la lutte contre le changement climatique et à la sauvegarde de la planète.

« Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protègera près de 108 000 kilomètres carrés de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois », a déclaré le président Félix Tshisekedi. Cette initiative est donc bien plus qu’une simple mesure de conservation ; elle est un véritable moteur de développement économique et social pour le pays.

En créant cette réserve, la RDC s’engage à honorer ses engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Le Bassin du Congo, qui représente 60% des forêts du bassin, joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. En préservant ces écosystèmes, la RDC contribue à limiter le réchauffement climatique et à protéger les populations les plus vulnérables.

Cette annonce a été saluée par la communauté internationale. D’ailleurs, John Kerry, ancien secrétaire d’État américain, a qualifié cette initiative d’« essentielle » pour préserver le Bassin du Congo et lutter contre le changement climatique.