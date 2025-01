La République démocratique du Congo (RDC) a franchi un nouveau cap dans sa confrontation avec Kigali. Le gouvernement congolais a décidé de rappeler tous ses diplomates en poste au Rwanda et de mettre fin à toute forme de coopération avec son voisin. Cette décision intervient dans un contexte de tensions exacerbées liées au soutien présumé du Rwanda au mouvement rebelle du M23, qui sévit dans l’est de la RDC.

RDC-Rwanda : Rupture totale des relations diplomatiques

Dans une note verbale adressée aux autorités rwandaises, la ministre congolaise des Affaires étrangères a exigé la cessation de toutes les activités diplomatiques et consulaires de l’ambassade du Rwanda à Kinshasa dans un délai de 48 heures.

Cette rupture des relations diplomatiques marque une nouvelle escalade dans un conflit qui dure depuis plusieurs années. Elle intervient plus de deux ans après que Kinshasa ait renvoyé l’ambassadeur rwandais en RDC. Les accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali se sont intensifiées depuis la reprise des combats entre l’armée congolaise et le M23 (mouvement du 23 mars), soutenu, selon les autorités congolaises, par le Rwanda.

Les affrontements entre les SADC (communauté de développement des pays d’Afrique australe) et le M23 ont entraîné un déplacement massif de populations et une dégradation de la situation humanitaire dans la province du Nord-Kivu. Des milliers de personnes ont fui leurs foyers, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà précaire.

La mort de plusieurs casques bleus et soldats lors des combats a également suscité une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations unies a d’ailleurs convoqué une réunion d’urgence pour discuter de la situation.

Les tensions entre la RDC et le Rwanda sont anciennes et complexes. Elles trouvent leurs racines dans l’histoire tumultueuse de la région des Grands Lacs, marquée par des guerres civiles, des génocides et des déplacements de populations.

Les accusations mutuelles de soutien aux groupes armés et les différends territoriaux ont exacerbé ces tensions. Le Rwanda accuse la RDC d’abriter des groupes armés hutus rwandais responsables du génocide de 1994, tandis que la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. A noter que Kigali n’a pas encore réagi à cette nouvelle décision de son voisin.