Dans un récent message publié sur sa page Instagram, le célèbre manager et promoteur Paul Okoye, également connu sous le nom de Paul O, a lancé un vibrant appel à l’unité parmi les grandes figures de l’Afrobeats nigérian : Wizkid, Davido et Burna Boy.

Un 2025 uni pour l’Afrobeats ? Paul O tend la main à Wizkid, Davido et Burna Boy

À 57 ans, le PDG d’Upfront et Personal Global Management a exhorté les trois stars à mettre de côté leurs différends alors que 2024 s’achève et que 2025 approche. Il les a appelés à privilégier la fraternité, soulignant leurs incroyables succès individuels comme une raison suffisante pour enterrer la hache de guerre.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions. Récemment, un post de Burna Boy a été perçu par beaucoup comme une pique adressée à Davido. Par ailleurs, en début d’année, Wizkid s’était lancé dans une tirade sur sa page X (anciennement Twitter), critiquant Davido ainsi que certains membres de son entourage. Malgré cela, Davido est resté silencieux et n’a pas répondu aux provocations.

Dans son message, Paul O a exprimé son souhait de voir ces légendes collaborer pour inspirer l’Afrique et le reste du monde : « Chers Wizkid, Davido et Burna Boy, alors que 2024 touche à sa fin, je souhaite voir l’unité et la fraternité entre vous. La vie est courte, et Dieu vous a comblés de bénédictions. Je prie pour que vous vous souveniez de vos débuts modestes et que vous pardonniez les différends passés. Ensemble, vous pouvez inspirer l’Afrique et le monde grâce à votre talent et votre travail acharné. »

Paul O a conclu son message en appelant à un 2025 marqué par l’unité : « Star Boy Wizzy, Baddest OBO et Odogwu African Giant, vous êtes tous les trois des milliardaires avec le pouvoir d’accomplir de grandes choses. Je vous aime les gars ! »