La Russie renforce sa présence diplomatique en Afrique de l’Ouest. Après avoir géré ses relations avec le Bénin et le Togo à travers une seule ambassade basée à Cotonou, Moscou s’apprête à ouvrir une représentation diplomatique dédiée exclusivement au Togo. Cette décision marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Le Togo bientôt doté d’une ambassade exclusive de la Fédération de Russie

Jusqu’à présent, la Moscou disposait d’une ambassade commune pour le Bénin et le Togo. Selon des sources diplomatiques, Moscou a obtenu l’accord des autorités togolaises pour établir une ambassade à Lomé. Ce projet devrait voir le jour d’ici 2025 et symbolise la volonté de la Russie de renforcer ses liens avec le Togo.

Pour les analystes géopolitiques, cette démarche n’est pas surprenante. Le Togo a souvent adopté une position de neutralité bienveillante vis-à-vis des grandes puissances. Il entretient également des relations cordiales avec des pays membres de l’Alliance Économique Eurasienne (AEE), dont la Russie est un pilier.

Un rapprochement stratégique

Le Togo offre un point d’ancrage stratégique pour Moscou en Afrique de l’Ouest, région où les tensions sécuritaires liées au terrorisme et les enjeux économiques attirent de plus en plus l’attention internationale. Une ambassade à Lomé pourrait également permettre à la Russie de mieux répondre aux besoins des citoyens russes présents au Togo et d’établir des partenariats économiques renforcés.

Ce projet d’ambassade reflète également la volonté de la Russie de redéfinir sa politique étrangère en Afrique. Lors du Sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine avait réitéré l’importance pour Moscou de renforcer sa coopération avec les États africains.

La concrétisation de cette initiative prévue en 2025 pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Alors que le continent africain devient un terrain de compétition entre puissances mondiales, ce rapprochement témoigne de la place du Togo dans la stratégie diplomatique de Moscou.