Une nouvelle fois, la région du Gbêkê, et plus particulièrement la base aérienne de Bouaké, accueillera, du 18 au 30 novembre 2024, un exercice militaire aéroterrestre d’envergure. Organisé conjointement par les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) et l’armée française, cet entraînement mobilisera des moyens aériens des deux armées partenaires, avec des survols tactiques prévus dans le cadre des manœuvres.

Manœuvres militaires à Gbêkê : les FACI et l’armée française renforcent leur coopération tactique à Bouaké

Partenaire historique de la Côte d’Ivoire dans le domaine de la défense, la France continue de jouer un rôle important dans la formation des pilotes et le perfectionnement des techniques de combat aérien. Ces efforts contribuent directement à la montée en puissance des FACI et à la modernisation de son aviation militaire. Après l’acquisition de matériels modernes auprès de différents partenaires, notamment les hélicoptères de combat chinois Harbin Z-9, l’armée de l’air ivoirienne intensifie ses efforts en matière de formation et d’application tactique.

Conscient des possibles nuisances sonores liées à ces opérations, le Général de Corps d’Armée Lassina Doumbia, Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), a tenu à sensibiliser les populations locales et à présenter ses excuses pour les désagréments éventuels.

Sur le plan stratégique, cet exercice militaire conduit par l’armée française s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’espace aérien ivoirien. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles et de dissuasion des FACI face aux menaces sécuritaires, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ce projet témoigne également de la volonté de consolider l’interopérabilité des moyens de défense au sein des forces alliées.

Cet entraînement conjoint illustre la coopération stratégique et durable entre la Côte d’Ivoire et la France, tout en renforçant la préparation opérationnelle des forces impliquées face aux défis sécuritaires contemporains.

Fleur Kouadio (Collaboratrice)