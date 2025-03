L’AFD (Agence Française de Développement) et la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique) ont renouvelé leur accord de partenariat pour le développement durable de l’Afrique.Ainsi, lors du sommet Finance en Commun 2025, qui réunit en Afrique du Sud l’ensemble des banques publiques de développement, précisément au Cap, ces dernières ont signé leur nouvel accord de partenariat pour la période 2025-2029. Ce dernier vise à intensifier leurs efforts conjoints sur le continent d’une part et à maximiser l’impact des financements en faveur du développement de l’Afrique d’autre part.

AFD et BADEA, un partenariat stratégique pour une Afrique émergente

L’AFD et la BADEA entretiennent des accords de financement pour le développement économique, social et climatique depuis plusieurs années. Mais cette relation n’est pas prête d’être rompue. Ainsi, ces dernières travailleront encore pour le bien du continent africain pendant quatre nouvelles années. Ce nouvel accord repose sur quatre axes stratégiques correspondant aux défis de l’Afrique.

Tout d’abord, il prévoit de remédier aux problèmes d’accès aux financements des petites et moyennes entreprises. Cela passe par un soutien accru aux PME et à l’entrepreneuriat, en facilitant l’accès à des financements adaptés pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois. Ensuite, la finance verte et la lutte contre le changement climatique sont également au cœur de ce partenariat, avec la mobilisation de ressources pour le développement des énergies renouvelables et l’adaptation aux dérèglements climatiques.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, les deux institutions financières (l’AFD et la BADEA) comptent renforcer la résilience des systèmes agricoles et promouvoir une agriculture durable.Enfin, l’accord met l’accent sur le développement d’infrastructures modernes et résilientes, essentielles pour accélérer l’intégration économique et sociale du continent.

Une nouvelle étape dans la coopération entre l’AFD et la BADEA

Le nouvel engagement entre l’AFD et la BADEA marque une avancée significative dans leur coopération, qui vise à renforcer les synergies entre les financements arabes et français.À en croire Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, cet accord constitue une avancée majeure pour soutenir les économies africaines. Il s’inscrit dans la continuité des collaborations passées, notamment dans le secteur agricole et dans le cadre des précédents sommets Finance en Commun.

De son côté, le président de la BADEA, Sidi Ould Tah, a souligné la volonté des deux partenaires d’unir leurs expertises pour mener à bien des projets à fort impact au bénéfice des populations africaines.Cette nouvelle signature s’inscrit donc dans une dynamique déjà engagée entre les deux institutions. En unissant leurs forces, l’AFD et la BADEA pourront répondre aux enjeux de développement du continent et accroître l’efficacité de leurs interventions.