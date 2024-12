LAfrique a indéniablement marqué l’année 2024 de son empreinte. Ses liens renforcés avec le Sud global et sa résilience face aux défis mondiaux en font un acteur incontournable du développement international.

Une croissance économique soutenue en Afrique

L’Afrique a connu une croissance économique soutenue en 2024, dépassant même la moyenne mondiale. Cette dynamique positive est attribuée à plusieurs facteurs :

intégration régionale : la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a stimulé le commerce intra-africain.

la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a stimulé le commerce intra-africain. investissements dans l’innovation : le continent mise de plus en plus sur les technologies numériques et le développement de talents.

soutien des partenaires internationaux : les initiatives telles que la Ceinture et la Route ont renforcé les liens économiques entre l'Afrique et d'autres pays émergents.

De plus, le continent noir a renforcé sa position sur la scène internationale en 2024 :

participation accrue aux organisations internationales : l'adhésion de l'Afrique du Sud et de l'Égypte aux BRICS et la participation de l'Union africaine au G20 témoignent de l'influence croissante du continent.

l’adhésion de l’Afrique du Sud et de l’Égypte aux BRICS et la participation de l’Union africaine au G20 témoignent de l’influence croissante du continent. défense d’un ordre mondial plus juste : l’Afrique plaide pour des réformes des institutions financières internationales et une plus grande équité dans les relations Nord-Sud.

coopération Sud-Sud : Les partenariats entre l'Afrique et d'autres pays en développement, notamment la Chine, se sont intensifiés.

L’avenir de l’Afrique s’annonce prometteur. Le continent dispose de ressources naturelles abondantes, d’une population jeune et dynamique, et d’un potentiel de croissance considérable. Cependant, des défis persistent, tels que la pauvreté, les inégalités et les conflits.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA, a souligné l’importance de l’unité africaine : « Nous nous sommes engagés à avoir une vision qui transcende les frontières nationales et les intérêts individuels. »

Devesh Dukhira, directeur général de Mauritius Sugar Syndicate, a salué l’impact positif de la CIIE sur les exportations africaines : « La contribution à long terme du marché chinois sera substantielle. »

Humphrey Moshi, directeur du Centre d’études chinoises de l’université de Dar es Salaam, a souligné l’importance de la coopération sino-africaine : « L’Afrique a tout intérêt à ce que l’ordre mondial soit véritablement multilatéral. »

En conclusion, le continent noir est en pleine mutation. Son émergence sur la scène mondiale offre de nouvelles perspectives pour le développement du continent et pour l’ensemble de la planète.