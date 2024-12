First African Company a initié un processus de prêt d’un montant de 2,2 millions de dollars auprès de l’IFC. Ce fonds est destiné à financer l’acquisition de nouveaux équipements.

First African Company veut booster sa production

Dans le but de stimuler sa production pour la commercialisation de lait en poudre, de yaourt et de jus de fruits naturels, la filiale du groupe Ngouchet a engagé ce processus de prêt. Il s’agit d’un montant de 2,2 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de FCFA. Ces fonds visent à renforcer ses activités de manière générale et à acquérir de nouveaux équipements pour son usine de Logbessou, située à 7 kilomètres de Douala, la capitale économique du Cameroun.

Ces équipements comprennent, entre autres, deux générateurs, une ligne de production de yaourt et des équipements auxiliaires, notamment une machine capable de convertir 6 000 sachets par heure. En dehors des équipements, First African Company prévoit également d’investir dans l’achat de matières premières, principalement du lait en poudre. L’objectif de la société est de booster sa production afin de s’imposer comme le leader sur le marché, notamment dans le segment des yaourts en sachet.

First African Company répond aux exigences de prêt de l’IFC

L’Institut de Finance International (IFC) n’a pas dévoilé les conditions liées à ce prêt. Toutefois, l’IFC a exprimé sa confiance dans le projet de la société, car celui-ci s’aligne sur ses exigences en matière de gestion environnementale et sociale.

Comme à son habitude pour tout octroi de prêt, l’IFC a effectué des visites d’évaluation au sein de First African Company. Lors de ces descentes, la société s’est engagée à adopter un ensemble de bonnes pratiques industrielles dans ses activités quotidiennes.

Notons que le Ngouchet Group, maison mère de First African Company, a été fondé en 1995 par l’homme d’affaires camerounais Martin Ngouchet. Le groupe opère également dans l’importation et la commercialisation de produits alimentaires via sa filiale Promodis Afriq, ainsi que dans la logistique et le transport à travers First African Logistic.