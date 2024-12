Le Bénin et la Banque africaine de développement (BAD) sont tombés d’accord pour un prêt de 118,63 millions d’euros. Ce prêt a été accordé au pays dirigé par Patrice Talon ce mardi 17 décembre 2024 à Abidjan.

Un financement pour renforcer l’accès à l’eau potable au Bénin

Le prêt de 118,63 millions d’euros accordé au Bénin par la Banque africaine de développement (BAD) est destiné à un projet spécifique : la mise en œuvre du programme de sécurisation de l’eau potable pour la résilience en milieu rural. La mobilisation des fonds alloués au Bénin est le fruit de la contribution de deux structures financières.

La Banque africaine de développement (BAD), qui contribue à hauteur de 75,63 millions d’euros. Le fonds Africa Growing Together Fund (AGTF), un fonds de cofinancement créé par la BAD et la Banque populaire de Chine, qui apporte une enveloppe de 43 millions d’euros.

Objectif : 965 000 personnes supplémentaires approvisionnées

La mise en œuvre du programme de sécurisation de l’eau potable pour la résilience en milieu rural est une priorité pour le gouvernement béninois. À l’issue du projet, le Bénin espère approvisionner 965 000 personnes supplémentaires, en plus de la population déjà bénéficiaire d’eau potable. La Banque africaine de développement n’en est pas à sa première intervention au Bénin dans ce domaine.

« Ce projet est la seconde intervention de la Banque en milieu rural béninois dans le secteur de l’eau potable, la première ayant été achevée en 2012. À travers cette opération, le Groupe de la Banque réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de son Plan d’action gouvernemental 2021-2026, et notamment pour contribuer à l’accès universel à l’eau potable des populations rurales », a indiqué Robert Masumbuko, responsable pays de la Banque africaine de développement au Bénin.

Des infrastructures hydrauliques ambitieuses

D’après la Banque africaine de développement, le projet prévoit plusieurs infrastructures hydrauliques de grande capacité. On parle de 130 forages à gros débit et des stations de pompage pour un débit cumulé de 3 100 mètres cubes par heure. Il est également prévu 1 440 bornes fontaines et 40 châteaux d’eau, avec un volume cumulé de 14 650 mètres cubes.

La fourniture et la pose de 2 200 kilomètres de réseaux (refoulement et distribution) est aussi inclu dans le projet. 2 000 kilomètres de canalisations seront installés pour le raccordement de 20 000 ménages.

Appuis aux réformes et renforcement des capacités

Outre la mise en place des infrastructures hydrauliques, le projet apportera un appui aux réformes du secteur de l’eau. Ceci à travers la création d’associations des consommateurs d’eau potable et le renforcement des capacités des intervenants locaux. Ce projet bénéficiera aux populations rurales de dix départements du Bénin, sur un total de onze départements.