Banque mondiale: Amadou Gon plaide pour les producteurs de cacao

Au cours d’une séance de travail avec le Président de la Banque mondiale, David Malpass, le 20 octobre à Washington, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a plaidé pour le paiement d'un "revenu décent" aux producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana.

Assemblées Annuelles Banque mondiale-FMI : Amadou Gon Coulibaly, plaide pour un "revenu décent" pour les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana

« Nous souhaitons que la Banque mondiale accompagne la Côte d'Ivoire et le Ghana dans les discussions que nous avons avec les industriels sur la question du "revenu décent" pour les producteurs de cacao... Le Président du Groupe de la Banque mondiale a été sensible à notre préoccupation ; et nous avons échangé sur des pistes de solutions », a dit Amadou Gon Coulibaly.

Pour le Premier Ministre, garantir un "revenu décent", c'est à dire correct et donc à la mesure des efforts fournis par les cacaoculteurs, doit être une préoccupation pour tous les acteurs, notamment des industriels. Ainsi que le sont les questions du travail des enfants dans la cacaoculture et la culture du cacao dans les forêts. Le Chef du gouvernement ivoirien souhaite cet appui aux producteurs ivoiriens et ghanéens afin de faire pression sur les industriels.

L'objectif étant l'amélioration des conditions de vie de millions de personnes vivant de ce produit dans les deux pays, qui font 60 % de la production mondiale. Malpass et Amadou Gon Coulibaly ont également abordé d'autres questions, dont la fragilité à laquelle certains pays de la sous-région ouest-africaine sont exposés ou confrontés, du fait du terrorisme dans la région du Sahel.

Amadou Gon Coulibaly a sollicité un appui plus robuste à cet effet, tout comme pour le développement du capital humain, du secteur privé et pour la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) 2019-2020. La rencontre a eu lieu dans le cadre des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui ont eu lieu à Washington du 16 au 20 octobre 2019.

Source : Primature