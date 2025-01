Très préoccupé par la recrudescence des violences au Sud-Kivu et à Goma ainsi que dans ses environs, au Nord-Kivu en RDC, le Bénin a lancé un appel pressant en faveur de solutions pacifiques et négociées. Cotonou exhorte toutes les parties à engager un dialogue sincère pour préserver la vie des civils et restaurer la paix.

Montée des violences au Sud-Kivu : le Bénin plaide pour des solutions pacifiques

Ces derniers jours, les affrontements dans certaines régions de la RDC ont connu une intensification inquiétante. Selon des informations récentes, la ville stratégique de Goma est tombée sous le contrôle des combattants du M23. La situation humanitaire et sécuritaire s’aggrave de jour en jour, mettant en danger des milliers de civils.

Dans un communiqué officiel, le ministère béninois des Affaires étrangères a exprimé ses profondes préoccupations. « Le Gouvernement de la République du Bénin exprime sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire à Minova au Sud-Kivu, ainsi qu’à Goma et ses environs au Nord-Kivu, en RDC. Cette situation menace gravement la vie des civils et l’équilibre de la paix et de la sécurité dans la région ».

Face à cette crise, le Bénin appelle toutes les parties en conflit à faire preuve de retenue et à privilégier des solutions pacifiques et négociées, dans un esprit de responsabilité et de dialogue. Par ailleurs, il encourage les différents acteurs à s’impliquer activement dans le processus de paix de Luanda, conduit sous les auspices du SEM João Lourenço, Président de la République d’Angola.

Un conflit marqué par des tensions régionales

Ce conflit, qui dure depuis plusieurs années, est marqué par des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali d’avoir soutenu activement le M23, notamment en lui fournissant des armes et une assistance logistique dans ses opérations militaires. Ces accusations ont ravivé les tensions diplomatiques entre les deux voisins. Récemment la République Démocratique du Congo (RDC) à réclamer des sanctions internationales contre le Rwanda à l’ONU.

Le Bénin, fidèle à son engagement pour une Afrique unie et solidaire, rappelle que la restauration de la paix est essentielle pour garantir la stabilité, réduire la pauvreté et ouvrir la voie à un développement durable sur le continent. « Le Bénin réaffirme son engagement en faveur d’une Afrique unie et solidaire, tournée vers un avenir prospère pour tous », souligne le communiqué.