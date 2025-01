Dans la nuit du 25 janvier 2025, les agents de la Cellule Anti-Drogue du Port ont réalisé une saisie exceptionnelle en Côte d’Ivoire. Lors d’une patrouille de routine au rond-point d’Anani, à Port-Bouët, ils ont intercepté un pick-up transportant du manioc.

Une importante saisie de médicaments falsifiés dissimulés dans un chargement de manioc à Port-Bouët en Côte d’Ivoire

Sous l’apparente cargaison de tubercules, les gendarmes de Côte d’Ivoire ont découvert une cachette contenant 49 cartons de médicaments. Une fouille approfondie a révélé que ces médicaments étaient de qualité inférieure, voire falsifiés, pour un poids total de 709,4 kilogrammes.

Les agents de la Cellule Anti-Drogue, forts de leur expérience, ont soupçonné une activité illicite dès le premier contrôle visuel du véhicule. Leur intuition les a conduits à effectuer une fouille plus approfondie, révélant ainsi ce trafic de médicaments frauduleux. Cette saisie démontre une fois de plus l’importance de la vigilance des forces de l’ordre dans la lutte contre les trafics illicites.

La présence de médicaments falsifiés sur le marché représente un grave danger pour la santé publique. Ces produits, souvent inefficaces et parfois dangereux, peuvent aggraver des maladies ou provoquer de graves effets secondaires. Leur commercialisation est strictement interdite et sévèrement réprimée en Côte d’Ivoire.

La lutte contre les médicaments falsifiés se poursuit

Cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte constante des autorités contre le trafic de médicaments falsifiés. Les autorités sanitaires et douanières redoublent d’efforts pour traquer ces réseaux criminels qui mettent en danger la vie des populations. Toutefois, les autorités appellent la population à la vigilance et à la prudence lors de l’achat de médicaments. Il est recommandé de s’adresser uniquement aux pharmacies agréées et de vérifier l’authenticité des produits.

