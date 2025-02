Le Mali a pris la décision d’augmenter la taxe sur les télécommunications, les boissons alcoolisées et les téléphones portables. Cette décision, prise lors du Conseil des ministres du 5 février dernier, a pour but de financer la sécurité et l’énergie dans le pays.

Mali : la taxe pour le financement de l’énergie et de la sécurité

Au Mali, la sécurité et l’accessibilité à l’énergie pour la population constituent une priorité pour le gouvernement. Ainsi, pour financer ces deux projets et permettre au peuple de vivre en sécurité et d’avoir accès à l’électricité, le pays, membre de l’AES, a décidé d’augmenter la taxe sur les téléphones portables, les télécommunications et les boissons alcoolisées. Cette augmentation pourrait rapporter un montant de 140 milliards de francs CFA, soit environ 220 millions de dollars.

Détails sur la taxe des appareils mobiles, des télécommunications et des produits manufacturés

Le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, accompagné du Premier ministre et du ministre de la Communication, a donné des précisions sur ces mesures fiscales lors d’une conférence de presse conjointe.

Par ailleurs, toute transaction liée aux téléphones portables sera soumise à une taxe de 11 %. Les recharges des clients pour les appels seront taxées à hauteur de 10 %, tandis que les retraits d’argent via le portefeuille mobile (transactions de mobile money) seront soumis à une taxe de 1 %. Pour le secteur des télécommunications, la taxe sur les revenus des opérateurs de téléphonie mobile a été augmentée de 8 % à 10 %.

Toutefois, le taux de taxation des boissons alcoolisées n’a pas été précisé, mais il a également été revu à la hausse.