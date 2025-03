Le ministre camerounais de la Jeunesse et de l’Éducation physique, Mounouna Foutsou, a vécu une journée particulièrement difficile ce lundi 3 mars 2025 en Belgique. En visite à Bruxelles, il a été pris pour cible par un groupe d’individus se réclamant de la Brigade Anti-Sardinards (B.A.S), une organisation de l’opposition radicale camerounaise connue pour ses actions musclées contre les figures du régime de Yaoundé.

Belgique : Mounouna Foutsou attaqué dans la rue par des activistes camerounais

La scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, témoigne de la brutalité de l’attaque. Dans la vidéo diffusée, on voit le ministre se faire enfariner, puis rouer de coups de pied et de poing par ses agresseurs. Daniel Evina Abe’e, ambassadeur du Cameroun en Belgique, présent au moment des faits, n’a pas été épargné. Une autre personne, dont l’identité n’a pas encore été confirmée, a également été prise pour cible, tabassée et traînée au sol par les activistes.

https://twitter.com/i/status/1896508611565854983

Il s’agit de la deuxième attaque subie par Mounouna Foutsou depuis son arrivée en Belgique. Quelques jours auparavant, il avait déjà été violemment pris à partie par des membres de la B.A.S lors d’un événement rassemblant la diaspora camerounaise à Bruxelles.

Ce nouvel incident soulève des interrogations sur la sécurité des officiels camerounais en déplacement à l’étranger, ainsi que sur la montée en puissance de la B.A.S, qui multiplie les actions contre les représentants du régime de Paul Biya en Europe. Pour l’instant, ni les autorités belges ni le gouvernement camerounais n’ont officiellement réagi à cette agression.