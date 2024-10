Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes annoncent la mort de Paul Biya. L’absence prolongée du président camerounais alimente ces bruits qui prennent de l’ampleur. Le gouvernement a finalement réagi vigoureusement pour tenter de mettre fin à la polémique.

Cameroun : Paul Biya, une nouvelle fois victime de rumeurs sur sa mort

Au Cameroun, cette longue absence de Paul Biya suscite des inquiétudes. Pourtant, ce n’est pas la première fois que le Chef de l’État disparaît de la scène publique pendant plusieurs jours. Cette fois, certains Camerounais semblent être allés plus loin dans leurs spéculations, imaginant une éventuelle disparition du président. Son absence lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York et au dernier sommet de la Francophonie à Paris a renforcé les rumeurs.

Christian Ntimbane, candidat déclaré à la présidentielle de 2025, s’est alarmé et a demandé des comptes au gouvernement concernant la situation du président Paul Biya. En réponse à cette interpellation et aux rumeurs, le gouvernement a rassuré la population sur l’état de santé du président. D’après le porte-parole du gouvernement, Paul Biya se porte bien et rentrera très bientôt au Cameroun.

Dans son communiqué, le gouvernement affirme que les rumeurs circulant sur la santé du Chef de l’État « relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs ». Le communiqué précise que le président jouit d’une excellente santé et « travaille et vaque à ses occupations à Genève, où il réside depuis son retour de Pékin ».

Âgé de 91 ans, Paul Biya est le plus vieux président élu en exercice. Il dirige le Cameroun depuis 42 ans. Ce n’est pas la première fois qu’il fait face à des rumeurs sur sa mort. En 2004, à quelques mois de l’élection présidentielle, une situation similaire s’était déjà produite. À l’époque, la rumeur avait été propagée par des partisans d’un opposant. Paul Biya avait alors répliqué : « Des gens s’intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans« .