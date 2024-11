Les relations entre Niamey et l’Union européenne connaissent un nouvel épisode de crispation. Les autorités nigériennes ont officiellement demandé le rappel et le remplacement de Salvador Pinto Da França, ambassadeur de l’Union européenne à Niamey. Cette décision intervient après des accusations portées contre le diplomate concernant une gestion jugée opaque de l’aide humanitaire destinée aux victimes des récentes inondations.

Tensions diplomatiques : le Niger exige le départ de l’ambassadeur de l’Union européenne

Dans un communiqué daté du 24 novembre 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a exprimé son mécontentement vis-à-vis de Salvador Pinto Da França. Selon le CNSP, les agissements du diplomate traduisent un « manque notoire de respect envers les autorités nigériennes ». Les dirigeants nigériens estiment que cette situation rend toute collaboration future impossible.

Les autorités nigériennes reprochent notamment à l’ambassadeur une approche non concertée dans la gestion de l’aide humanitaire. Cette aide, initialement destinée à soutenir les populations touchées par des inondations dévastatrices, aurait été distribuée sans consultation préalable du gouvernement nigérien, une pratique jugée inacceptable.

Le ministre nigérien des Affaires étrangères a tenu à préciser que la demande de rappel de l’ambassadeur émane exclusivement du gouvernement nigérien et non de l’Union européenne. Cette précision vise à souligner l’indépendance du pays dans ses décisions diplomatiques.

En dépit de cette rupture avec le diplomate européen, Niamey a réaffirmé son ouverture au dialogue et à la coopération internationale. Le pays reste disposé à collaborer avec tous les pays et organisations internationales « épris de paix et de justice, dans le respect de sa souveraineté, de sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.