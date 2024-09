Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) entame une nouvelle étape vers la souveraineté économique. À cet effet, il a annoncé la création de deux sociétés d’État chargées de l’exploitation de l’or et de l’uranium. Ces décisions ont été prises à l’occasion du Conseil des ministres présidé par le général de brigade Abdourahamane Tiani.

Le Niger reprend le contrôle de ses richesses minières

Selon le conseil des ministres, deux nouvelles sociétés étatiques vont gérer l’or et l’uranium du Niger. Il s’agit de la « Masumawa National Gold Company » qui aura pour mission d’exploiter les ressources aurifères du pays, tandis que la « Timorsoa National Uranium Company » se concentrera sur l’uranium. À en croire le CNSP, cette décision stratégique vise à assurer une gestion optimale de ces ressources vitales, en toute transparence et au bénéfice direct des populations.

En prenant le contrôle de ses richesses minières, le Niger veut renforcer son économie et réduire sa dépendance envers l’aide internationale. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une volonté affichée du régime militaire de mettre les ressources du pays au service de son propre développement.

La décision du Niger de nationaliser ses mines d’or et d’uranium marque un tournant majeur dans l’histoire économique du pays. Les prochaines années seront déterminantes pour évaluer les impacts de cette politique et mesurer si elle permet effectivement de renforcer la souveraineté du pays et d’améliorer les conditions de vie de sa population.